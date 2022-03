Anita Włodarczyk zmieniła kolor włosów. Idealna fryzura!

Bądź na bieżąco. Więcej o metamorfozach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anita Włodarczyk od lat przyzwyczaiła nas do tego samego wyglądu. Jej ulubiona fryzura to bardzo krótkie, blond w這sy, w których zresztą wygląda bardzo twarzowo. Są też pewnie praktyczne. Trudno wyobrazić sobie atletkę rzucająca młot z długimi pasmami. Mogłoby dojść do tragedii. Jednak z roku na rok włosy lekkoatletki są coraz krótsze.

Anita Włodarczyk skróciła włosy. Dobra decyzja!

W zeszłym roku mogliśmy podziwiać ją w różowych włosach, a ostatnio zdecydowała się na ostre cięcie. W tym celu po raz kolejny wybrała się do Jarka Młotkowskiego, stylisty fryzur gwiazd w modnym salonie Macieja Maniewskiego w Warszawie.

Gwiazda sportu zdecydowała się na mocno wygolone boki i skrócenie góry. Fryzjer dokonał także koloryzacji. Teraz włosy Anity są znacznie jaśniejsze. Trzeba przyznać, że ta odważna metamorfoza wyszła zdecydowanie na plus. Sportsmenka wygląda świeżo i młodo. W sam raz na nadchodzącą wiosnę.

A wy co myślicie?

Anita Włodarczyk

Anita Włodarczyk tto wybitna polska lekkoatletka. Karierę sportową rozpoczęła w 2001 roku. Na swoim koncie ma wiele wyróżnień i nagród. Została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski. Jest trzykrotną mistrzynią olimpijską i czterokrotną mistrzynią świata w rzucie młotem kobiet. Jest także rekordzistką w tej dziedzinie. W 2017 roku rzuciła młot na odległość 82,98 metra.

