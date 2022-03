Więcej na temat konfliktów między gwiazdami przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki poróżnili się kilka lat temu, kiedy "Perfekcyjna" pokłóciła się na planie "Azja Express" z ówczesną dziewczyną dziennikarza, Renatą Kaczoruk. Teraz zapewnia, że zrozumiała reakcje "jednoosobwej subkultury" - chciał chronić dobrego imienia ukochanej. Jak widać, czas wyleczył rany i Małgorzata wpadła do studia Onetu, by udzielić Kubie wywiadu. Okazuje się, że jej mąż nie był zachwycony tym pomysłem.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek zdradza, kim będzie jej starszy syn. Szuka mieszkania za granicą

Małgorzata Rozenek pogadała z Kubą Wojewódzkim. Wiadomo, jak zareagował Radosław. Oj, nieciekawie...

O zdobycia komentarza w sprawie pokusiła się Plejada. Małgorzata Rozenek dała do zrozumienia, że mąż raczej odradzał jej spotkanie z Kubą Wojewódzkim.

Absolutnie nie był zachwycony tym pomysłem. Nie do końca podobało mu się to, co będzie się działo. To wynika też z tego, że Radosław ma taką ogromną, bardzo naturalną potrzebę opieki nade mną i takiego wspierania mnie. Miał takie poczucie, że niepotrzebnie narażam się na trudne emocje, ale nie jest tak łatwo mnie ugryźć. Ja jestem osobą, która ma takie tendencje do wychodzenia naprzeciwko trudnych emocji – wyznała "Perfekcyjna".

Konflikt Kuby Wojewódzkiego i Małgorzaty Rozenek był wyreżyserowany? Żona Majdana komentuje

Małgorzata Rozenek skomentowała również pogłoski o tym, jakoby cały konflikt z Kubą Wojewódzkim był wyreżyserowanym widowiskiem. Jej reakcja była bardzo stanowcza. Jasno dała do zrozumienie, że zarówno kłótnia, mająca miejsce kilka lat temu, jak i niedawne pojednanie, były w stu procentach autentyczne.

Naprawdę ludzie myślą, że przez tyle lat byliśmy w stanie to reżyserować, żeby spotkać się dzisiaj tutaj? Nie. Ten konflikt był, ale w dorosłym życiu powinno być tak, że przychodzi jego początek i przychodzi jego koniec. To, jak przechodzisz przez te konflikty i te trudności, pokazuje jakim jesteś człowiekiem

Co myślicie na temat wielkiego pojednania Rozenek i Wojewódzkiego?

