Aktor z "Ojca Mateusza" jest chory. Przeszedł na dietę i schudł 30 kilogramów

Michał Piela, aktor znany głównie z roli aspiranta Nocula w serialu TVP "Ojciec Mateusz", przeszedł ogromną metamorfozę. Jak się okazuje, przejście na dietę było koniecznością, ponieważ u mężczyzny wykryto cukrzycę.

Aktor z "Ojca Mateusza" schudł 30 kilogramów

43-letni aktor wszystkim znany jest jako postawny mężczyzna. Nie dość, że ma prawie dwa metry wzrostu, to przez wiele lat zmagał się z nadwagą. Najnowsze zdjęcia aktora was zadziwią. Piela w rozmowie z serwisem Moja Cukrzyca opowiedział o swojej chorobie i drodze ku lepszemu zdrowiu.

Pojawiły się u mnie zasłabnięcia, częste drzemki w ciągu dnia, nie mogłem się skupić i miałem wzmożone pragnienie. Zbadałem sobie poziom cukru we krwi i okazało się, że mam cukrzycę typu 2 - wyjawił.

Po diagnozie aktor mocno wziął się za siebie. Praktycznie wykluczył cukier ze swojej diety.

Zwracam uwagę na to, co jem, co piję. Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę i przestałem słodzić napoje.

Piela wyznał, że nie udałoby mu się osiągnąć takich efektów, gdyby nie wsparcie żony. To ona przygotowuje mu zdrowe i zbilansowane posiłki.

Gotowanie zostawiłem małżonce, bo jestem smakoszem kuchni śląskiej, a ta jest dość kaloryczna. Moja żona świetnie sobie poradziła, przystosowała się do mnie, co na pewno bardzo mi pomogło w samodyscyplinie - opowiadał w innym wywiadzie dla tygodnika "Świat i Ludzie".

Zdrowa dieta, wsparcie żony przyniosły oczekiwany rezultat. Aktor w zaledwie kilka miesięcy schudł 30 kilogramów! Po nadwadze nie ma śladu. Oby tak dalej!

