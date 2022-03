Marcin Hakiel odświeżył garderobę i wygląda jak nie on. Internauci krytyczni

Więcej na temat życia prywatnego polskich gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Na początku marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel opublikowali oświadczenie, oznajmiając, że ich 17-letni związek przeszedł do historii. Para rozstała się i poprosiła, by uszanować prywatność. Cóż, może i tak by się stało, gdyby nie fakt, że tancerz postanowił odpowiadać na pytania fanów, informując publicznie chociażby, że nie jest gejem. Co więcej, (chyba nadal) mąż gwiazdy "M jak miłość" pochwalił się w sieci nietypową metamorfozą - ściął włosy, przefarbował się na blond i zmienił styl.

Marcin Hakiel odświeżył garderobę i wygląda jak nie on. Internauci bezlitośni

Od czasu poinformowania o rozstaniu Marcin Hakiel stał się bardzo aktywnym użytkownikiem Instagrama. Na swoim profilu publikuje coraz więcej treści. Najnowszy post jest dowodem na to, że jego styl ewoluował. Tancerz wykonał w samochodzie selfie. Ma na sobie niebiesko-białą bejsbolówkę oraz nieco za duże okulary.

Zdecydowana część internautów krytycznie odnosi się do metamorfozy Marcina Hakiela, jednocześnie pisząc, by się trzymał i znalazł szczęście u boku nowej partnerki.

Widzę cierpienie na twarzy. Przykro... - czytamy.

Myślicie, że instagramowe zaangażowanie tancerza będzie trwało jeszcze dłużej? W końcu do tej pory to głównie Katarzyna Cichopek wrzucała do sieci sponosorowane wpisy czy rodzinne selfie.

