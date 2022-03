Bądź na bieżąco. Więcej o gwiazdach polskiego show biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Oszust z Tindera" to hitowy dokument Netfliksa, który opowiada historię przebiegłego Simona Levieva. Mężczyzna poprzez popularną aplikację randkową oszukał na ogromną sumę pieniędzy wiele kobiet. Najpierw oferował życie w luksusie, a następnie wykorzystywał dozgonną miłość kobiet, aby te przelewały mu pieniądze. Po wypuszczeniu dokumentu Simon od razu stał się najbardziej znienawidzonym mężczyzną (aktualnie takim człowiekiem jest Władimir Putin). Świadomość, że nie poniósł za to większej kary, jeszcze bardziej się do tego przyczyniła.

W produkcji Netfliksa pojawił się także polski akcent. Okazało się, że ochroniarz słynnego naciągacza, Piotr "Peter" Kaluski, jest Polakiem. O mężczyźnie zrobiło się głośno za sprawą pozwu - mężczyzna będzie się domagał trzech milionów euro od Netfliksa za zniesławienie. Na jaw wyszło także, że ochroniarz również został oszukany przez swojego pracodawcę. Peter Kaluski ma jednak pomysł na siebie i jak się okazuje, pomoże mu w tym nowy znajomy...Antek Królikowski.

Ochroniarz "Oszusta z Tindera" przyjaźni się z Antkiem Królikowski. Aktor bardzo go wspiera

Peter Kaluski zadebiutował na InstaStories. Na pierwszej relacji towarzyszyła mu przyjaciółka Paulina i Antek Królikowski. Ochroniarz Simona zaczął niepewnie swoją wypowiedź, w tle można było usłyszeć jednak: "no dawaj, dobrze ci idzie". Mężczyzna kontynuował wypowiedź.

To jest Antek, a to Paulina. Dwójka ludzi, którzy najbardziej mi w życiu pomogli przez ostatnie sześć tygodni. Pozdrawiam.

Peter pojawił się ostatnio także na Instagramie Antka. Panowie pozowali z wielkim misiem. Jednak zważywszy na obecną sytuację, ludzie bardziej zainteresowani byli relacją aktora z Joanną Opozdą niż tym, kto towarzyszył mu na zdjęciu.

Z opisu w bio Petera można dowiedzieć się, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w związku ze sprawą "Oszusta z Tindera". Oznajmił, że wkrótce opowie więcej, co wie o całej sytuacji. Oznaczył przy tym Antka. Czyżby panowie pracują na czymś wspólnie?

