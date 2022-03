Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Piotr Kraśko to od lat jeden z czołowych dziennikarzy w naszym kraju. Przez długi czas był związany z Telewizją Polską, ale od 2016 roku jest gwiazdą TVN. W nowej stacji prowadził program "Fakty o świecie". Przez kilka lat był też prowadzącym "Dzień dobry TVN". Obecnie możemy go oglądać w głównych wydaniach "Faktów". Profesjonalizm prezentera doceniają widzowie, ale także branża, ponieważ Kraśko jest laureatem Wiktorów i Telekamery. Prywatnie Piotr Kraśko jest mężem Karoliny Fernstein-Kraśko. Para pobrała się we wrześniu 2008 roku i doczekała się już trójki dzieci: synów Konstantego i Aleksandra, a także córki Lary. Dziennikarz postanowił złożyć swojej żonie życzenia urodzinowe i zrobił to publicznie na Instagramie. Te słowa mogą wzruszyć!

Zobacz wideo Piotr Kraśko zdradził, jak poznał swoją żonę Karolinę

Piotr Kraśko złożył żonie przepiękne życzenia na Instagramie

W swoich życzeniach Piotr Kraśko podkreślił w jakim specyficznym, trudnym czasie teraz żyjemy.

Właściwie wiemy to zawsze, ale w tak niezwykłych, trudnych czasach jeszcze bardziej - co i kto jest dla nas najważniejszy. Ty. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Do życzeń dziennikarz dołączył zdjęcie małżonki w zjawiskowej sukience. Fotografia pojawiła się już wcześniej na instagramowym koncie Piotra Kraśki przy okazji świętowania walentynek w 2019 roku. Wpis bardzo spodobał się obserwatorom prezentera, którzy postanowili także dołączyć się do urodzinowych życzeń. Post skomentowała także Joanna Przetakiewicz, która stwierdziła krótko, że Piotr i Karolina to "najlepsza para". Spodziewaliście się, że Piotr Kraśko jest takim romantykiem?

Historia miłosna Piotra i Karoliny Kraśków. Od braku sympatii do trójki dzieci

