Polskie gwiazdy coraz chętniej dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Na ich profilach co roku możemy znaleźć relacje z urodzin. Wielu celebrytów pokazuje, co dostało od najbliższych. Niektóre podarunki mogą zaskoczyć.

Jednym z najbardziej uniwersalnych pomysłów są rośliny. Celebryci zawsze znajdują dla nich godne miejsce w domach. Jedna z polskich dniach może się pochwalić nietypowym drzewkiem.

Aleksandra Popławska po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej podbiła show-biznes. Od początku mogliśmy ją oglądać na deskach teatru TR Warszawa. Wystąpiła także w kultowych polskich serialach, takich jak "Miodowe Lata" czy "Na Wspólnej".

Aleksandra Popławska dostała nietypowe drzewko na urodziny

17 marca aktorka obchodziła 46 urodziny. Z tej okazji otrzymała od bliskich różne prezenty, a jednemu z nich poświęciła post na Instagramie.

Zielono mi… i niespokojnie - zaczęła tajemniczo.

Aleksandra Popławska dostała roślinkę, która jak twierdzi pachnie bardzo relaksująco. Prezent uważa za bardzo trafiony, ponieważ czuje, że nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego dookoła.

Zamiast kwiatów dostałam zieloną roślinkę do zasadzenia w ogrodzie… pachnie relaksująco… tego potrzebuje teraz, gdyż jak to napisał w ostatnim swoim poście Andrzej Chyra "A może to dziś jest ten dzień, kiedy sobie możemy powiedzieć z pełną akceptacją: NIE OGARNIAM TEGO WSZYSTKIEGO"…

Aktorka w dniu urodzin wzniosła toast za wolną Ukrainę i pokój na świecie.

