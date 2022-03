Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

18 lutego zmarł Witold Paszt. Polski artysta i założyciel grupy VOX dożył 68 lat. 18 marca o godzinie 13.00 na cmentarzu komunalnym w Zamościu odbył się pogrzeb muzyka. Uroczystość miała świecki charakter.

Podczas ostatniego pożegnania artysty nie mogło zabraknąć tego, co Witold Paszt szczególnie kochał. Urnę z jego prochami przewiózł w kawalkadzie motocyklistów z okolicznych klubów jego ulubiony pojazd. Przyjaciele z zespołu VOX wykonali solową piosenkę lidera "Jak słońce".

Rafał Brzozowski pokazał grób Witolda Paszta

Na miejscu pojawił się także Rafał Brzozowski, któremu udało się udokumentować piękny gest zespołu. Zamieścił także zdjęcie grobu Witolda Paszta. Muzyk spoczął tuż obok ukochanej żony Marty, która odeszła w 2018 roku. Na mogile znajduje się kamień z tablicą, na którym widnieją nazwiska małżeństwa.

Prezenter TVP pokazał także fotografię z domu pogrzebowego, gdzie rodzina i przyjaciele Witolda Paszta mogli się z nim pożegnać. Na miejscu znalazł się także prezes TVP Jacek Kurski.

Żegnaj Wiciu! - pisał Brzozowski.

Rafał Brzozowski po raz pierwszy złożył hołd liderowi grupy VOX podczas preseleksji do Eurowizji. Wówczas obiecał, że jego twórczość nigdy nie będzie zapomniana. Muzycy współpracowali ze sobą w drugiej i trzeciej edycji "The Voice Senior". Witold Paszt zapisał się w jego pamięci jako legendarny artysta i człowiek o wielkim sercu.

Był to bez wątpienia wybitny artysta, legenda polskiej muzyki, założyciel i lider zespołu Vox. Witold Paszt to bez wątpienia wybitny i legendarny artysta, człowiek o wielkim sercu - wspominał Witolda Paszta.

Sąsiedzi Witolda Paszta zdradzili, czego muzyk pragnął przed śmiercią

