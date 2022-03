Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Ostatnio na kanapie Kuby Wojewódzkiego gościła obsada "BrzydUli" w składzie Julii Kamińskiej, Małgorzaty Sochy, Katarzyny Ankudowicz, Mariusza Zaniewskiego i Łukasza Garlickiego. Aktor wszedł do studia z mandarynkami wbitymi w palce, a podczas rozmowy był bardzo złośliwy.

Zobacz wideo Ata Postek o wizycie u Kuby Wojewódzkiego. "Zaatakował mnie o Piotra Kukulskiego"

Wojewódzki zostanie ojcem. Oni też zdecydowali się na późne ojcostwo. Rekord? 73 lata

Na koniec programu Wojewódzki skomentował zachowanie Garlickiego. Uważa, że nie okazywał szacunku do koleżanek, a w sieci zawrzało. Internauci przyznają, że dawno nie oglądali czegoś tak nieprzyjemnego.

Internauci sugerują Garlickiemu stan nietrzeźwości u Wojewódzkiego

Łukasz Garlicki skomentował swój występ dla serwisu "Na Temat". Aktor nie oglądał zmontowanego odcinka ze swoim udziałem, ani nie czytał komentarzy. Niektórzy zarzucali gwiazdorowi "BrzydUli", że ten był pod wpływem alkoholu. Szybko zdementował plotki.

Zaprzeczam plotkom o mojej sugerowanej nietrzeźwości. Ludzie wypisują różne brednie. W tym roku mija 25 lat od mojego debiutu filmowego, także trochę w show-biznesie funkcjonuję i już niejedno o sobie słyszałem, czy czytałem - przyznał Łukasz Garlicki.

Łukasz Garlicki tłumaczy się z występu u Wojewódzkiego

Łukasz Garlicki przyznał, że jego występ był zaplanowany, jednak nie konsultował pomysłu z Kubą Wojewódzkim, ani koleżankami z obsady. Kilka dni po nagraniach przeprosił aktorki za swoje zachowanie.

Jeżeli chodzi o mój udział w programie Kuby, to przyjąłem konkretną strategię. Jeśli chodzi o moje koleżanki i kolegów z obsady oraz o produkcję serialu "Brzydula", to mamy to wyjaśnione. Odbyłem z nimi rozmowę parę dni po nagraniu. Przeprosiłem ich za to, że nie uprzedziłem, jaki będzie mój pomysł na występ.

Łukasz Garlicki wywołał burzę po występie u Wojewódzkiego. Fani zażenowani

Aktor przyznał, że nie konfliktu z Kubą Wojewódzkim, jednak odnosi wrażenie, że chce mieć w programie "pajaca". Uwagi nie przykuły jego koleżanki z "BrzydUli", które jak twierdzi zrobiły dobre wrażenie.

Proszę zauważyć, że po emisji odcinka uwagi odbiorców nie przykuł fakt, że moje wspaniałe koleżanki z planu serialu były nadzwyczaj bystre, elokwentne oraz piękne czy też, że Mariusz Zaniewski jest intrygującym, dowcipnym mężczyzną i charyzmatycznym aktorem.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc