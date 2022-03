Więcej na temat gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Maja Hyży spodziewa się czwartego dziecka. Piosenkarka przywita kolejną pociechę wiosną tego roku. Ciężarna artystka chętnie opowiada w mediach społecznościowych o przebiegu ciąży, a także chwali się zdjęciami z coraz to większym brzuchem. Kilka tygodni temu pojawiła się na jednej z premier filmowych w odważnej stylizacji. Hyży wyeksponowała na ściance nagi brzuch oraz rozstępy po poprzednich ciążach. Stylizacja celebrytki była szeroko komentowana w mediach. Co na jej temat myśli Doda?

Doda ma kredyt we frankach szwajcarskich. Opowiedziała o walce z bankiem!

Doda komentuje nagi brzuch Mai Hyży. Jest oburzona. "Denerwują mnie podwójne standardy"

Maja Hyży była ostatnimi czasy często porównywana do Rihanny, która równie okazale prezentuje ciążowe krągłości. Zagraniczna artystka nie zbiera jednak tylu niepochlebnych opinii, co Maja. To bardzo zdenerwowało Dodę, która w rozmowie z reporterką "Party" stanęła w obronie koleżanki po fachu.

Mnie denerwują te podwójne standardy w Polsce, które trzeba piętnować. Nie tylko my artyści, ale również dziennikarze muszą na to zwracać uwagę. Np. Maja Hyży wyszła w bardzo odważnej stylizacji i co ja się o niej naczytałam. Że wariatka, że szalona, że jak ona wygląda. Za dosłownie pięć minut Rihanna wyszła w jeszcze bardziej odważnej i pisali, że rewelacja, przełamywanie stereotypów.... Naprawdę wszystkich Polaków Polacy muszą tak jechać? - podsumowała Rabczewska.

Myślicie podobnie co Doda?

Zobacz wideo Doda przerażona inflacją! Podnieśli jej czynsz za mieszkanie

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc