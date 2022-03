Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych aktorek i piosenkarek młodego pokolenia. Sławę przyniosła jej rola w hitowym serialu TVP "Rodzinka.pl". Obecnie Julka umiejętnie łączy zawód aktorki z projektami muzycznymi. Regularnie stara się także jeździć na zagraniczne wakacje. Na Instagramie celebrytka zebrała imponujące grono dwóch milionów followersów, z którymi często dzieli się relacjami ze swoich podróży. Pobyt na indonezyjskiej wyspie Bali jest jednak dla niej słodko-gorzki, ponieważ młoda gwiazda zdradziła, że śnią jej się koszmary.

Podczas wakacji na Bali Julii Wieniawie śnią się koszmary o wojnie

Julka wstawiła na InstaStories niepokojący wpis, w którym opowiedziała o swoim przerażającym śnie.

Boże... śniła mi się dziś wojna. To był taki realistyczny sen, że aż cała się trzęsę.

Celebrytka zamieściła także relację, w której informuje jak można realnie pomagać Ukrainie w tym trudnym czasie. Chodzi o wpłaty metodą BLIK, które trafiają bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy.

Okazuje się jednak, że zły sen nie trwał długo, ponieważ Julia wróciła już do relacjonowania swoich wakacji na Bali. Gwiazda relaksuje się blisko plaży w skąpym bikini i delektuje się lokalnymi przysmakami. Czas spędza jednak także aktywnie, na wspólnym treningu z koleżanką. Wieniawa pochwaliła się także, że jest już po swoim pierwszym balijskim masażu.

Julia Wieniawa Fot. Screen Instagram.com/juliawieniawa

Wygląda na to, że klimat indonezyjskiej wyspy bardzo przypadł do gustu partnerce Nikodema Rozbickiego, ponieważ stał się inspiracją do urządzenia jej warszawskiego mieszkania. Julia wstawiła na Instagram post, w którym pokazuje gustownie urządzone, luksusowe wnętrza. W mieszkaniu gwiazdy dominuje pistacjowy kolor, a odpowiedni dobór mebli i dodatków spowodował, że Julia Wieniawa może czuć się w domu jak na wakacjach.

