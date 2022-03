Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Morgane Polański jest córką Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigner. Kobieta zdecydowała się pójść w ślady rodziców i rozpoczęła karierę w branży filmowej. Dziś spełnia się jako aktorka i reżyserka. Życie Morgane ma jednak ciemniejsze strony. Córka twórcy "Pianisty" wyznała ostatnio, że była uzależniona od alkoholu i narkotyków.

Morgane Polański była uzależniona od alkoholu i narkotyków. Dziś świętuje dwa lata trzeźwości

Córka Romana Polańskiego w przeszłości zmagała się z uzależnieniami. Dziś aktorka żyje w trzeźwości i stroni od używek. Aby uczcić swój sukces, opublikowała na Instagramie wzruszający post. Zawarła w nim także ważne przesłanie.

16 marca 2022 r. mijają dwa lata mojej trzeźwości. Kiedy to piszę, odbiera mi mowę, to dla mnie bardzo emocjonalne. Dotychczas nie opisywałam tutaj tej podróży, ale wydaje mi się, że warto to zrobić dzisiaj. Aby podzielić się nadzieją, gdy ktoś może czuć się beznadziejnie i bezradnie. Aby przypomnieć, że na końcu tunelu zawsze jest światełko, nawet jeśli nie możesz dostrzec tam choćby przebłysku, że możliwe jest życie w wolności, dzień po dniu [...] Do każdego walczącego, zagubionego lub cierpiącego w milczeniu: widzę cię, słyszę cię - napisała.

W komentarzach pod postem fani Morgane gratulowali jej wytrwałości i przekazywali wyrazy wsparcia.

Wspaniale, gratulacje! Ja w maju będę świętować pięć lat bez alkoholu. Wysyłam miłość i pozytywne wibracje.

Brawo, to niesamowite.

Jestem z Ciebie dumna - komentowali internauci.

