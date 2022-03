Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Cezary Pazura jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Od wielu lat mamy okazję oglądać go w największych produkcjach. Od jakiegoś czasu jest również aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami szczegółami z życia prywatnego.

Zobacz wideo Cezary Pazura opowiedział o najstarszej córce. „Odziedziczyła naiwność"

Kiedyś nie wiedziały, co to klasa i styl. Dzięki Bogu czas je zmienił

Cezary Pazura od 2009 roku jest mężem Edyty Pazury. Owocem ich miłości jest trójka dzieci: 13-letnia Amelia, 10-letni Antoni i czteroletnia Rita.

Cezary Pazura na zdjęciach z młodości. Widać pewne podobieństwo

Aktor był pewny, że jedna z córek wygląda dokładnie jak żona. Jakiś czas temu postanowił przejrzeć swoje zdjęcia z dzieciństwa. Wtedy Edyta Pazura dostrzegła pewną rzecz. Okazuje się, że Amelia jest "czystym" ojcem z młodości.

Byłem przekonany, że Amelia to "czysta" Edytka… Żona twierdzi, że to "czysty" ja… moje zdjęcie z młodości ma być dowodem. Już sam nie wiem… W sumie podobieństwo jest. W sumie ojciec i córka - pisał Cezary Pazura.

W dzieciństwie Pazura nosił nieco dłuższe włosy, a w myśl panującej mody miał też grzywkę. Możemy też zauważyć, że szczery uśmiech od zawsze gościł na twarzy aktora.

W rodzinie Pazurów wszyscy są do siebie podobni

Fani w komentarzach zauważyli jeszcze jedną rzecz. Uważają, że Edyta i Cezary Pazurowie są do siebie bardzo podobni, dlatego córka przypomina ich oboje. Dostrzegli, że Antoś również jest wykapanym tatą, a mała Rita to połączenie rodziców.

Antoś też do Pana podobny. Wydaje mi się, że tylko Rita jest "mieszana"

Jesteście z Edytka podobni do siebie (jak rodzeństwo) wiec Amelka jest podobna do obydwojga.

Oj tak, tak Amelka cały tata z młodości oraz Antoś też cały tata - czytamy w komentarzach.

Edyta Pazura przyjęła uchodźców. Jej dzieci świetnie się z nimi dogadują

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc