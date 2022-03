Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Marcin Prokop od lat jest jedną z największych gwiazd stacji TVN. Razem z Dorotą Wellman tworzy uwielbiany za cięte riposty duet w programie "Dzień dobry TVN". Do długiej listy sukcesów Prokopa trzeba dopisać też angaż w "Mam talent!", w którym czaruje widzów elokwencją i poczuciem humoru już od ponad 14 lat.

Marcin Prokop pokazał archiwalne zdjęcie. Fani dostrzegli podobieństwo do Kalczyńskiej

Marcin Prokop rozpoczynał karierę jako dziennikarz prasowy. Był między innymi redaktorem naczelnym "Machiny" i "Przekroju". W telewizji zadebiutował w 2001 roku jako prezenter MTV Polska. Kolejnymi sukcesami było dołączenie do ekipy "Idola" a także współpraca z Telewizją Polską. Na Instagramie postanowił wrócić wspomnieniami do dawnych czasów. Opublikował archiwalne zdjęcie sprzed około 20 lat, na którym ciężko go rozpoznać. Spójrzcie tylko na te włosy!

Podobno pierwszy milion trzeba ukraść. ale można go też, tak oto, uczciwie zarobić - napisał.

Patrząc na fryzurę i uśmiech prezentera, fani odnieśli wrażenie, że bardziej niż siebie Prokop przypomina na fotografii Annę Kalczyńską, dziennikarkę "Dzień dobry TVN".

Jesteś tu podobny do Ani Kalczyńskiej.

Ale czad! Sama się czuję, jakbym cofnęła się w czasie, jak na to patrzę.

Myślałam, że to jakaś wysoka laska przy jednorękim bandycie - czytamy w komentarzach.

Widzicie to podobieństwo?

