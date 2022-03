Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Danuta Holecka od lat pracuje dla TVP. W 2019 roku została szefową "Wiadomości", a na antenie walczy o ocieplanie wizerunku partii rządzącej. Dziennikarka dała się poznać jako fanka częstych metamorfoz. Tym razem zaszalała z fryzurą.

Prezenterka TVP przez długi czas była wierna ciemnym kolorom włosów i klasycznemu cięciu. W lutym po raz pierwszy postanowiła nieco zaszaleć. Postawiła wówczas na grzywkę oraz nieco rozjaśnioną fryzurę.

Danuta Holecka w całkowicie nowej odsłonie. Spójrzcie na te włosy!

Nowy "look" nie gościł długo na głowie Danuty Holeckiej. W czwartkowym wydaniu "Wiadomości" dziennikarka pokazała się w innym wydaniu, czyli blond włosach i przedziałku na środku głowy. Wygląda na to, że poprzednia odsłona już jej się znudziła.

Danuta Holecka w nowej fryzurze Screen TVP VOD 'Wiadomości'

Danuta Holecka w nowej fryzurze! Nawet okej. Gorzej z koszulą. Do kosza!

W samym programie niewiele się jednak zmieniło. Poza relacją z Ukrainy Holecka postanowiła tradycyjnie zaserwować widzom kolejne krytyczne materiały pod adresem opozycji.

