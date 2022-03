Więcej o osiągnięciach Polaków i Polek przeczytasz na Gazeta.pl.

W czwartek na Facebooku ŁKS Łódź pojawił się post poświęcony sukcesowi Karoliny Bielawskiej. I nie chodzi tylko o to, że kobieta pochodzi z tego miasta. Nowa Miss World jest córką byłego prezesa klubu, Łukasza Bielawskiego. Mężczyzna pękał z dumy, o czym opowiedział w rozmowie z Interią.

Cały czas w nerwach chodziłem po pokoju. Chyba ze trzy paczki papierosów wypaliłem. (...) To wielki sukces dla Polski. Przecież 33 lata czekaliśmy na Miss World z naszego kraju - stwierdził Bielawski.

Karolina Bielawska - co wiemy o Miss World 2021?

Sama Karolina Bielawska nie planowała, aby zająć się sportem, tak jak tata. Obroniła licencjat z nauk o zarządzeniu na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Napisała pracę dotyczącą analizy wizerunku konkursu piękności pt. "The image of Miss Polonia brand". Oceny i ta praca sprawiły, że otrzymała na studiach nagrodę za osiągnięcia.

Czuję się zaszczycony otrzymaniem nagrody za osiągnięcia dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021. Jestem wdzięczny za docenienie moich osiągnięć naukowych, takich jak wysokie wyniki w nauce, bycie współautorem publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie, a także udział w konferencji EBOR 2021 - napisała wówczas na Instagramie.

Aktualnie studiuje na kierunku Master of Business Studies na tej samej uczelni. W wolnym czasie pracuje jako konferansjerka - ostatnio nawet miała okazję prowadzić łódzkie Europejskie Forum Gospodarcze u boku Krzysztofa Ibisza.

Na jej koncie nie brakuje też zdjęć, które wskazują, że angażuje się w inicjatywy charytatywne. Rozdawała napoje i jedzenie podczas akcji z okazji Światowego Dnia Ubogich.

A co sama mówi o swoim życiu prywatnym? Wiadomo, że obecnie jest singielką i w rozmowie z reporterem TVP zdradziła, jak widziałaby swój ideał.

Jest kilka wartości, które są dla mnie bardzo ważne. To, jak traktuje innych ludzi czy to, jak z nim spędza się czas. Lubię osoby, przy których czuję się swobodnie. Lubię też takie z poczuciem humoru i te, z którymi mogę rozmawiać o wszystkim. Wiara jest też bardzo ważną dla mnie wartością i chciałabym ją dzielić ze swoim partnerem - opowiedziała Bielawska.

