"Gwiazdy o gwiazdach" to format Plotka, w którym znani i lubiani mówią prawdę o swoich kolegach i koleżankach z show-biznesu. To tutaj okazało się, że Małgorzata Rozenek podpadła Oli Kot, a Magda Gessler przez niektórych uważana jest za osobę despotyczną i władczą. Co mieli do powiedzenia na temat Young Leosi?

Zobacz wideo Gwiazdy o gwiazdach - Young Leosia

"Gwiazdy o gwiazdach". Co gwiazdy wiedzą o Young Leosi?

Young Leosia, a właściwie Sara Leokadia Sudoł, jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych raperek polskiej sceny muzycznej. 24-latka ma na swoim koncie wiele hitów takich, jak "Szklanki", "Baila Ella" czy utwór "Jungle Girl", który nagrała z Żabsonem. A co na jej temat wiedzą inne gwiazdy polskiego show-biznesu?

Warszawianka, 160 centymetrów wzrostu, naturalnie brunetka. Bardzo zdolna dziewczyna - mówił Paweł Svinarski, który prowadzi kanał na YouTube "Dla Pieniędzy.

Różowe włosy, bardzo ładna dziewczyna - mówiła Margarita.

Wściekle różowe włosy. Zakręcona strasznie - usłyszeliśmy.

Co jeszcze mieli do powiedzenia na temat raperki? Posłuchacie na nagraniu.

