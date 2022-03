Więcej na temat programu "Taniec z Gwiazdami" przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

Beata Kozidrak ma za sobą trudny rok. Została skazana za jazdę pod wpływem alkoholu na sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne (w wymiarze 20 godzin miesięcznie). Na tym mocno ucierpiał jej wizerunek, ale wygląda na to, że artystka nie pozwoli o sobie zapomnieć. Media zelektryzowała wiadomość, że Beata Kozidrak w końcu dała się namówić na udział w"Tańcu z Gwiazdami". Pracownik Polsatu opowiedział o szczegółach nowego sezonu tanecznego show w rozmowie z Plotkiem.

Beata Kozidrak faktycznie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Zbliża się 13. edycja "Tańca z Gwiazdami", która pojawi się na antenie już jesienią. Na ten moment nie jest znana lista uczestników, ale już pojawiły się spekulacje, że w programie pojawi się Beata Kozidrak. Jak się okazuje, widzowie będą mogli liczyć na jeszcze więcej niespodzianek i znanych nazwisk wśród uczestników:

Prace nad składem do kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" trwają w pocie czoła. Szefostwu stacji zależy, by powracający po sezonie przerwy program był wydarzeniem, dlatego rozważane są tańczące gwiazdy z najwyższej półki - i są to naprawdę zaskakujące nazwiska. Występ Beaty Kozidrak od lat jest marzeniem produkcji i dyrektor programowej Polsatu, Niny Terentiew - wyznał pracownik Polsatu.

Na ten moment udział gwiazdy w "Tańcu z Gwiazdami" nie jest jeszcze potwierdzony, ale nie bez powodu mówi się, że każda plotka zawiera w sobie ziarno prawdy. Z pewnością wyczyny artystki na parkiecie oglądałoby mnóstwo widzów. Pracownik Polsatu zauważył, że gwiazda od lat jest związana ze stacją, w przeszłości występowała już przy innych formatach, a praca z nią była przyjemnością:

Liderka Bajmu jest blisko związana ze stacją, często występuje na jej imprezach, była też kapitanem drużyny w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" i zrobiła na wszystkich bardzo dobre wrażenie. Czy Beata w końcu da się przekonać do walki o Kryształową Kulę? Tego jeszcze nie wiadomo, ale na pewno byłoby to wielkim sukcesem produkcji. Udział takiej gwiazdy to przecież gwarancja świetnej oglądalności - dodał.

Wygląda na to, że stacja stanęła na wysokości zadania. Oglądalibyście nowy sezon roztańczonego show z Beatą Kozidrak na parkiecie?

