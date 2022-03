Dorota Gardias rozstała się partnerem?! Wystarczy przejrzeć jej Instagram

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tuż przed końcem 2021 roku Dorota Gardias zaczęła pokazywać się w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. W styczniu tego roku gwiazda postanowiła uciąć wszelkie plotki i udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie z nowym partnerem. Wybrankiem dziennikarki okazał się Dariusz Pachut. Od tego czasu zakochani publikowali masę wspólnych fotografii. Tymczasem teraz wszystkie zniknęły z Instagrama pogodynki. Czyżby ten związek miał trwać raptem kilka miesięcy?

Dorota Gardias usunęła wszystkie zdjęcia, na których była z partnerem

Dariusz Pachut jest wielkim miłośnikiem sportu. Mężczyzna jest ratownikiem medycznym i mistrzem Polski w brazylijskim ju-jitsu. Wspólna pasja do aktywności fizycznej zbliżyła go z dziennikarką. Było to widać na udostępnianych przez Dorotę Gardias zdjęciach. Zakochani chodzili razem po górach i jeździli na nartach.

Teraz nie mamy okazji podziwiać ich wspólnych fotografii. Usunięcie wspólnych zdjęć nie daje nam pewności, by sądzić, że związek faktycznie się rozpadł. Niemniej, wiele na to wskazuje. Tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że miłośnicy gór przestali też siebie obserwować. Do tej pory gwiazda TVN-u nie poinformowała oficjalnie o swoim rozstaniu. Jeżeli faktycznie miało ono miejsce, to Dorota Gardias była w naprawdę wyjątkowo krótkim związku.

