Nie jest tajemnicą, że Karolina Korwin Piotrowska i Kuba Wojewódzki nieszczególnie za sobą przepadają. W mediach od lat mówiło się o ich konflikcie. Z tego powodu samo przyjęcie przez dziennikarkę zaproszenia do programu "jednoosbowej subkultury" było sporym zaskoczeniem. Na kilka dni przed emisją odcinka gospodarz talk show zamieścił na Instagramie fragment programu, na którym widać, jak wściekła dziennikarka wyzywa kolegę po fachu od "głupich ciuli" i "debili", po czym wychodzi ze studia. Mimo że odcinek z Karoliną reklamowany jest przez prowadzącego jako "trochę krótszy", łatwo zauważyć, że do rzekomej sytuacji doszło już po nagraniu rozmowy z kobietą.

Nagranie z Karoliną Korwin Piotrowską i Kubą Wojewódzkim to ustawka?

Format programu Kuby Wojewódzkiego od lat jest niezmienny. Gospodarz zaprasza do studia najpierw jedno gościa, a gdy do rozmowy dołącza drugi, pierwsza osoba pozostaje na kanapie, zwalniając miejsce bliżej prowadzącego. Na nagraniu zamieszczonym przez Wojewódzkiego widać wyraźnie, że koło niego siedzi Natalia Nykiel, a Karolina Korwin Piotrowska zajmuje miejsce obok niej. Trudno uwierzyć, żeby dziennikarka zamierzała przez całą rozmowę siedzieć z dala od Wojewódzkiego. Oznacza to, że wywiad z nią został przeprowadzony. Mimo to obydwoje zachęcają do obejrzenia odcinka, sugerując, że rozmowa między nimi mogła się w ogóle nie odbyć.

Program we wtorek będzie trochę krótszy - pisze na Instagramie Wojewódzki.

Co było dalej, jeśli było? - pyta retorycznie Korwin Piotrowska na TikToku.

Niewątpliwie Kubie Wojewódzkiemu i Karolinie Korwin Piotrowskiej udało się wywołać medialny szum wokół sprawy, a to przełoży się na oglądalność. Wielu widzów, nawet tych, którzy nie dowierzają, że jej wybuch nie był ustawiony, włączy telewizor choćby z ciekawości. Dziennikarce, która przyszła do Wojewódzkiego, by promować nową książkę, zapewne także jest to bardzo na rękę.

