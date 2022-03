Domaradzka krytykuje zakup "seksownych butów" Kubickiej. To Baron jej doradzał. Nie wytrzymała

Więcej o aferach z udziałem celebrytów znajdziecie na Gazeta.pl.

REKLAMA

W listopadzie Sandra Kubicka pojawiła się na imprezie w luksusowej galerii w białej sukni z dużym rozcięciem na udzie, którą połączyła z czarnymi kozakami. To zestawienie nie spodobało się Domaradzkiej. Stwierdziła, że "powinno się zdelegalizować ten 'look' z powodu wysokiej szkodliwości społecznej" i zachęciła, by Polacy nie inspirowali się stylówkami Kubickiej. Teraz, choć nie bezpośrednio, znowu uderzyła w modelkę.

Zobacz wideo Na co Marcelina Zawadzka wydała najwięcej pieniędzy?

Te gwiazdy mają problemy z cerą. Trądzik dotyka nie tylko zwykłych śmiertelników

Karolina Domaradzka atakuje Sandrę Kubicką. Jest odpowiedź

Karolina Domaradzka zamieściła na InstaStories zrzuty ekranów kilku artykułów, które sugerują, że polscy celebryci nie rozumieją mody. To m.in. Małgorzata Rozenek z torbą za 21 tysięcy, która, zdaniem stylistki, nie pasuje. W zestawieniu znalazł się tytuł poświęcony Sandrze Kubickiej. Ostatnio kupiła kozaki, które doradził jej Baron.

Domaradzka grzmiała: "Jak nosi seksowne buty, to ze względu na partnera, nie na siebie".

Sandra Kubicka odpowiada Karolinie Domaradzkiej Instagram

Choć wydaje się, że "modowe guru" chciało tylko pokazać, jak w polskich mediach pisze się o modzie, Sandra uznała, że to kolejny atak w jej stronę. Do sprawy odniosła się na Instagramie.

Pani Domaradzka znowu nie przestaje i o sobie przypomina. Tym razem zapomniała, co to poczucie humoru - napisała.

Zapytaliśmy Kubicką, czy Domaradzka znalazła się już na jej "czarnej liście" nieprzyjaciół. Nie odpowiedziała wprost, a pożaliła się, że to już kolejny nieprzychylny komentarz ze strony stylistki.

Ona przecież mnie atakuje od dłuższego czasu. I za każdym razem robi to w bardzo nieładny sposób - odpowiedziała.

Domaradzka faktycznie "nie ma poczucia humoru"?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc