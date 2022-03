Rihanna robiła zakupy. Wiadomo, co wkładała do koszyka. Znamy płeć jej dziecka!

Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl.

Już niebawem Rihanna zostanie mamą. Wydaje się, że im bliżej porodu, tym gwiazda zakłada na siebie mniej ubrań. Choć jej ciążowa moda wzbudza kontrowersje, ostatnio wybrała się na zakupy do dziecięcego butiku. Fotoreporterzy stale za nią podążali, a ona najprawdopodobniej dała fanom małą podpowiedź na temat płci.

Rihanna zauważona podczas zakupów w sklepie dla dzieci. Fani spekulują o płci dziecka

Kilka tygodni temu Rihanna ujawniła, że jest w trzecim trymestrze ciąży. Rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami, dlatego zapracowana artystka postanowiła zadbać o skomplementowanie wyprawki dla dziecka. W tym celu wybrała się do popularnego sklepu Target w Los Angeles. Gdy buszowała między wieszakami z ubrankami dla dzieci, fotoreporterzy nie opuszczali jej na krok.

Jak donosi Daily Mail, osoby będące w sklepie, zauważyły, że gwiazda do koszyka wkładała kilka sukienek, co może świadczyć o tym, że spodziewa się córki.

Rihanna robi zakupy w sklepie dla dzieci. Spodziewa się córki? - czytamy.

Jak się okazuje, Rihanna mimo miliardów na koncie nie ma zamiaru przepłacać. Jedna z sukienek, którą włożyła do koszyka, kosztuje jedynie 18 dolarów (około 70 złotych). Po porodzie noworodki rosną jak na drożdżach, a niektóre ubrania założą tylko raz. Mimo to Rihanna raczej nie musi zwracać uwagi na oszczędności.

