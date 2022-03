Więcej o małżeństwach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nikt nie kwestionuje, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są dla siebie stworzeni. Od dawna uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Zanim los ich ze sobą połączył, obydwoje byli w innych związkach. Każdy wie, że przed Majdanem "Perfekcyjna" była żoną aktora Jacka Rozenka, z którym nadal ma świetny kontakt. Kim był jej pierwszy mąż?

Małgorzata Rozenek zdradziła, jakie ma stosunki z pierwszym mężem

W szczerej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskiem Małgorzata Rozenek zdradziła, że będąc na studiach, wyszła za mąż za prawnika Łukasza Bukaczewskiego.

Moje pierwsze małżeństwo było bardzo racjonalne, bardzo miłe. Tak mi się wydawało, że to racjonalne, bo on był z dobrego domu, prawnik… Mamy bardzo dobre relacje do dzisiaj - wyznała Rozenek.

Niestety małżeństwo trwało zaledwie kilka miesięcy. W internecie trudno o zdjęcia "Perfekcyjnej" z tamtych czasów. Celebrytka odniosła się także do drugiego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem.

Z moim drugim mężem to też było, wbrew pozorom, bardzo racjonalne, może dużo bardziej romantyczne, ale nie było sztabu kryzysowego, jak po tym, kiedy pojawiły się nasze zdjęcia z Radosławem.

Gdy Rozenek zaczęła spotykać się z piłkarzem, media znacznie bardziej interesowały się jej życiem prywatnym i bacznie obserwowały poczynania pary.

Za pierwszym i drugim razem było tak, że, jak informowaliśmy świat, że jesteśmy razem, to było ok. W momencie, jak świat trochę za nas poinformował o tym, że coś jest na rzeczy z Radkiem, to nagle zjechał się sztab kryzysowy.

Wiedzieliście, że Małgorzata Rozenek miała trzech mężów?

