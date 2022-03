Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Maja Hirsch i Jacek Braciak poznali się w 2002 roku. Ona była młodą i aspirującą aktorką, a jego znała już cała Polska. Zbliżyli się do siebie na planie pierwszej odsłony kultowej "BrzydUli". Choć dzieliło ich dziewięć lat, świetnie się dogadywali. Na ściankach, na których pozowali razem, uśmiech nie schodził im z ust. Niestety, w 2015 roku media obiegła wiadomość o rozstaniu.

Maja Hirsch opowiedziała, jaki ma kontakt z Jackiem Braciakiem

Maja Hirsch i Jacek Braciak doczekali się córki. Marysia wkrótce skończy 18 lat. Mogłoby się wydawać, że to przede wszystkim ona nadal łączy aktorów. Jak się jednak okazuje, mimo rozstania byli partnerzy nadal pozostają w przyjacielskich stosunkach.

Mamy bardzo dobre kontakty, możemy na siebie liczyć. Mam bardzo dobre relacje z Jackiem. Bardzo się lubimy. Tak naprawdę można powiedzieć, że się przyjaźnimy. Wspieramy się w różnych momentach. I myślę, że to jest coś, co sobie bardzo cenię. Jest to bardzo fajne - powiedziała aktorka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Jakiś czas temu Hirsch musiała na dłużej rozstać się z córką i zerwać kontakt z bliskimi. Wszystko przez udział w programie "Przez Atlantyk", który emituje stacja TVN. Marysia została wówczas pod opieką ojca.

Bez żadnego cienia lęku zostawiłam Marysię w objęciach taty. Jak wróciłam, to zastałam szczęśliwe dziecko, szczęśliwego tatę, więc same plusy wyniknęły z tego wydarzenia - przyznała.

Trzeba przyznać, że relacja Hirsch i Braciaka dla wielu celebrytów mogłaby stanowić dobry przykład do naśladowania.

