Joanna Opozda opublikowała wymowny cytat Einsteina. Kogo miała na myśli?

Bądź na bieżąco. Więcej o Joannie Opoździe i Antku Królikowskim przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Joanna Opozda przeżywa trudne chwile w życiu prywatnym. Z jednej strony doczekała się narodzin upragnionego dziecka, a z drugiej zaraz po tym wybuchł skandal z udziałem Antka Królikowskiego. Para rozstała się (ponoć) przez zdradę aktora. Mówi się nawet o tym, że aktorka chce wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Świeżo upieczona mama od dłuższego czasu nie jest aktywna na Instagramie. Już będąc w ciąży, ograniczyła liczbę publikowanych postów i relacji, głównie ze względu na problemy zdrowotne i kontrowersyjną sytuację z ojcem. Obecnie od czasu do czasu wrzuca tylko zdjęcia z synem, ale również popularne cytaty.

Zobacz wideo Opozda aktywna na Insta? Mogłaby się uczyć od teściowej

Joanna Opozda użyła słów Alberta Einsteina, aby dopiec Królikowskiemu?

Publikacja życiowych cytatów to ewidentny sygnał, że pragnie się coś przekazać. Trzeba tylko umieć czytać między wierszami. Na najnowszym InstaStories aktorka dodała słowa jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie - Alberta Einsteina.

Dożyliśmy takich czasów, w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to, co mówią, nie obraziło głupców - brzmią słowa fizyka.

InstaStories Joanna Opozda Fot. @asiaopozda

Kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać, ostatnie wyczyny jej męża, Antka Królikowskiego, nie należą do najmądrzejszych. Chociażby domniemana zdrada z sąsiadką żony. Może Opozda chciała odnieść się do całej sytuacji przy pomocy słów kogoś innego?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc