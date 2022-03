Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

O Karolinie Bielawskiej mówi teraz cały świat. Sukces Polki nie przeszedł bez echa, a dzięki wygranej modelka została okrzyknięta najpiękniejszą kobietą na świecie. Z pewnością jej kariera nabierze teraz tempa, a fani będą mogli oglądać ją znacznie częściej. Na stronie głównej konkursu Miss World pojawiło się już oświadczenie, w którym organizatorzy przedstawili sylwetkę zwyciężczyni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wpadka, która przy okazji wprowadza błąd.

Organizatorzy Miss Word zaliczyli wpadkę. Pomylili nazwisko Karoliny Bielawskiej

Karolina Bielawska jako druga Polka w historii otrzymała tytuł najpiękniejszej kobiety świata. Lata wcześniej pisano o sukcesie Anety Kręglickiej, która była bezkonkurencyjna w 1989 roku. Bielawska najpierw zwyciężyła w konkursie Miss Polonia, ale jeszcze większe szczęście uśmiechnęło się do niej podczas 70. edycja konkursu Miss World.

Wybory Miss World odbyły się w Portoryko. Gdy podano informację o tegorocznej zwyciężczyni, na stronie prestiżowego konkursu pojawił się artykuł, przedstawiający Bielawską. Jest to standardową praktyką, jednak tym razem doszło do dużej pomyłki. Nazwisko Bielawskiej zostało przekręcone, a piękną Polkę nazwano "Biewleską".

Ta sama sytuacja powtórzyła się w przypadku mediów społecznościowych, gdzie również widnieje błędne nazwisko.

Przyjęło się, że język polski nie należy do najłatwiejszych, ale nie trzeba być poliglotą, by poprawnie napisać nazwisko zwyciężczyni.

