Wyciekł plan ewakuacji członków rodziny królewskiej, jeśli wybuchnie wojna!

W 2019 roku władze Wielkiej Brytanii zastanawiały się nad reakcją świata na proces usuwania ze struktur Unii Europejskiej. Obawiały się też zamieszek w kraju, dlatego powstał plan, bazujący na tym z lat 60., który miałby ochronić królową Elżbietę II w razie niebezpieczeństwa.

Królowa Elżbieta II w niebezpieczeństwie? Jest plan działania

Pierwotny plan działania został opracowany na wyjątkowe sytuacje - wojnę czy potencjalny atak nuklearny. W 2019 roku dopasowano go do obecnej rzeczywistości. Informator "Sunday Times" przekazał wówczas:

Ten plan ewakuacji powstał na czas zimnej wojny, jednak teraz [w 2019 roku. - przyp. red.] został zmieniony. Obawiano się reakcji na Brexit.

Co zakłada owy plan, który obowiązuje po dziś dzień? Otóż chodzi przede wszystkim o to, by wywieść członków rodziny królewskiej z pałaców i znaleźć dla nich bezpieczne, "tajne" miejsce w kraju. Pewne jest też to, że zostaliby rozdzielni i umiejscowieni w różnych, oddalonych od siebie punktach. Królowa Elżbieta II byłaby sama, książę Karol z księżną Camiilą, a książę William z księżną Kate oraz dziećmi: George'em, Charlotte i Louisem.

