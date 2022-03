Więcej ciekawych newsów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Anna Hathaway pojawiła się na czerwonym dywanie z okazji światowej premiery nowego serialu "WeCrashed". Oprócz niej na wydarzeniu pojawił się także Jared Leto. Ośmioodcinkowy serial, w którym wystąpili aktorzy, debiutuje na platformie Apple TV+ 18 marca 2022 roku. Główny motyw fabuły opowiada historię małżeństwa Rebeki i Adama Neumannów (w tych rolach: Anne Hathaway, Jared Leto), którzy założyli jednego z najcenniejszych start-upów na świecie, WeWork, aktualnie wycenianego na 47 miliardów dolarów. Serial opowie o drodze na szczyt, ale także bolesnym upadku, który zakończył ich karierę. Hathaway, która zagrała jedną z głównych ról, na oficjalną premierę produkcji wybrała sukienkę w lazurowym kolorze. Trzeba przyznać, że jej kreacja, która zaprojektował David Koma, robi wrażenie. Wow, co za styl!

Zobacz wideo Anne Hathaway w "Modern Love". Zobacz zwiastun produkcji!

BAFTA 2022. Salma Hayek zadała szyku w welurowej kreacji

Anne Hathaway zadaje szyku na ściance

Aktorka umie wybierać takie trendy, które pasują do jej typu urody, stylu i osobowości. Kreacja w bardzo modnym lazurowym odcieniu wyglądała wprost magicznie. Do błękitnej sukienki z oryginalnymi wycięciami dobrała piękny, czarny stanik lekko wystający spod kreacji. Dlaczego całość wyglądała elegancko, a nie wulgarnie? Ponieważ Hathaway wybrała nieobciskająca, tylko delikatnie luźną sukienkę, w której zastosowana długość i asymetryczny rękaw dodały modowego charakteru całości. Całość 'looku" dopełniła szpilkami kultowego domu mody Aquazurra i biżuterią Bulgari.

Global Premiere of 'WeCrashed' Fot. Chris Pizzello / AP Photo

Trzeba mieć sporo charyzmy i naturalnego wdzięku, żeby obronić tę niełatwą sukienkę. Gwieździe się to udało! Wygląda świeżo i młodzieńczo. Aż się ma ochotę powiedzieć za Grechutą: "Wiosna, ach to ty!".

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc