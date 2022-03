Więcej na temat związków gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

O związku Macieja Orłosia i reporterki internetowej telewizji Red Carpet, Pauliny Koziejowskiej, jest głośno od miesiąca. Choć dotychczas para nie komentowała doniesień, zrobił to za nich m.in. były partner dziennikarki, znany z "Klanu" aktor Jacek Borkowski. Przyznał szczerze, że "nie trzyma kciuków". Raczej nie kibicuje im także była żona Orłosia, Ewa, którą aktor poprosił o rozwód, gdy była chora, o czym sama poinformowała media.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska spacerują po Warszawie

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska nic sobie nie robią z niezbyt życzliwych komentarzy na temat ich związku. "Super Express" opublikował zdjęciową relację z ich spaceru po Warszawie. Wtulali się w siebie w parku i patrzyli głęboko w oczy podczas przystanku w kawiarni. W pewnym momencie dziennikarz zaczął poprawiać kaptur ukochanej, a następne wyruszyli dalej. Koziejowska nie zamierzała się powstrzymywać i niczym nastolatka trzymała dłoń na pośladkach Orłosia.

Dziennikarz wprost przyznał w "Super Expressie", że jest związany z Pauliną. Ona dodała, że "są bardzo szczęśliwi". Pozostaje pogratulować i życzyć powodzenia.

