Wojna w Ukrainie poruszyła miliony osób na całym świecie. Na agresję Władimira Putina tłumnie zareagowały również gwiazdy. Zdecydowana większość z nich solidarnie stanęła po stronie zaatakowanej Ukrainy. Swoje stanowisko postanowił również zaprezentować Arnold Szwarzenegger. W mediach społecznościowych opublikował poruszające nagranie.

Arnold Szwarzenegger zwrócił się do znajomych z Rosji. "Muszę powiedzieć wam prawdę"

W filmie hollywoodzki aktor opowiedział o relacjach z Rosjanami, których spotykał na przestrzeni całego życia. Arnold Szwarzenegger ma z tym narodem bardzo dobre wspomnienia, jednak jednoznacznie potępia działania Moskwy.

Kocham Rosjan. Dlatego muszę powiedzieć wam prawdę. Proszę, obejrzyjcie to i podajcie dalej - czytamy na Twitterze.

Aktor chce dotrzeć ze swoim nagraniem do znajomych zamieszkujących kraj, którego dyktatorem jest Putin. W oświadczeniu zaznaczył, że media i rząd okłamują obywateli, a prawda zupełnie różni się od kremlowskiej propagandy. Szwarzenegger w filmie umieścił nagrania, które ukazują, jak wygląda życie w walczącej z agresorem Ukrainie. Zwrócił się do żołnierzy, którzy giną w imię chorych ambicji zbrodniarza wojennego. Ku przestrodze opowiedział historię swojego ojca, który walczył w II wojnie światowej po niemieckiej stronie.

Mój ojciec, gdy podczas II wojny światowej oblegał Leningrad, był przesiąknięty nazistowską propagandą. Kiedy wyjeżdżał, był fizycznie i psychicznie złamany. Fizyczny ból i poczucie winy towarzyszyły mu przez resztę życia - mówił wyraźnie poruszony Arnold.

Arnold Szwarzenegger apeluje do Władimira Putina

W końcowej części swojej przemowy bezpośrednio zwrócił się do Putina. Zaapelował o zakończenie działań wojennych na terenie Ukrainy.

To ty zacząłeś tę wojnę, ty ją prowadzisz i ty możesz ją skończyć - podkreślił.

Całe nagranie obejrzycie poniżej.

