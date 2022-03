Więcej informacji na temat rozstań gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Agata Załęcka zdobyła sympatię widzów, dzięki grze w serialu TVP "Na Sygnale". Aktorka chętnie udziela się w mediach społecznościowych i pokazuje urywki z życia codziennego. Nie inaczej było wtedy, gdy wyszła za mąż za rzecznika PZPN-u, Jakuba Kwiatkowskiego. Gwiazda prowadziła transmisję na żywo na Instagramie, jakiej dotąd w naszym rodzimym show-biznesie jeszcze nie było. Zainteresowani fani mogli podglądnąć, jak przebiegała ta wyjątkowa i intymna uroczystość na wyspie Rodos. Niestety, jak to czasem w życiu bywa, tak i tutaj - ich bajka szybko się skończyła.

Koniec związku Agaty Załęckiej i Jakuba Kwiatkowskiego. Fani nie kryli zdziwienia

Para miała bardzo huczną i luksusową ceremonię ślubną. Wyjechali razem na wyspę Rodos, żeby tam powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Po pięknym i wzruszającym wydarzeniu urządzili wesele z udziałem rodziny i przyjaciół. Zdjęcia, które aktorka dodała na Instagram 18 sierpnia 2020 roku, zapierały dech w piersiach. Przepiękne widoki, piaszczyste plaże i oni - bezgranicznie w sobie zakochani

Niestety, ich szczęście nie trwało wiecznie. Aktorka wrzuciła na Instagram oświadczenie, w którym poinformowała obserwatorów o zakończeniu związku z Jakubem Kwiatkowskim.

Miłość nigdy nie umiera śmiercią naturalną. Umiera, ponieważ nie wiemy, jak uzupełnić jej źródło. Dziękuję za piękne chwile i lata Kubie Kwiatkowskiemu.

Po tych słowach internauci postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami. Anna Popek nie zgodziła się ze słowami aktorki i napisała filozoficznie:

Źródło miłości bije nieustannie. Czasem trzeba ciszy i samotności, żeby je usłyszeć.

Z kolei inna internautka napisała, że jej zdaniem zakończenie relacji zawsze jest porażką obu stron:

Rozstania zawsze bolą obie strony, tylko jedna udaje przed drugą, że jest wszystko OK.

Mamy nadzieję, że byli partnerzy ułożą sobie życie po rozstaniu. Trzymamy za nich mocno kciuki!

