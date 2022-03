Antek Królikowski pozuje z misiem. Padło pytanie o Joannę Opozdę. Odpisał. Niemiło

Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

W ostatnim czasie Antek Królikowski i Joanna Opozda znaleźli się na świeczniku, ale nie przez fakt, że zostali świeżo upieczonymi rodzicami. Chwilę po przyjściu Vincenta na świat media obiegła sensacyjna wiadomość na temat rozstania pary. Aktor rzekomo miał zostawić żonę dla sąsiadki. Wszystko wskazuje na to, że jest to prawda, a małżeństwo od dawna nie było widziane razem publicznie. Na Królikowskiego spadła lawina hejtu, ale aktor wydaje się nim nie przejmować. Widać to chociażby po jego wzmożonej aktywności w mediach społecznościowych. Pochwalił się zdjęciem z byłym ochroniarzem "Oszusta z Tindera". Fani zwrócili uwagę, że Antek trzyma w rękach prezent, który jakiś czas temu próbował wręczyć żonie.

Antek Królikowski w ogniu krytyki. Odpowiedział na pytanie o Joannę Opozdę

Na Instagramie Antka Królikowskiego pojawiło się kontrowersyjne zdjęcie, do którego pozuje z niejakim Piotrem, którego mieliśmy okazję poznać dzięki dokumentowi "Oszust z Tindera". Wygląda na to, że tych dwoje połączył tajemniczy "secret project", o którym na ten moment jeszcze nic nie wiadomo.

Nic tak nie poprawia humoru jak fotka z misiem. Mam nadzieje, że to nie jest żaden szwindel - napisał aktor.

Mężczyzna trzyma w rękach wielką maskotkę, która przykuła szczególną uwagę fanów.

Pod zdjęciem nie zabrakło komentarzy spostrzegawczych internautów, którzy nawiązali do Joanny Opozdy.

To nie ten sam miś, co dla Asi niosłeś? - zapytała obserwatorka.

Nigdy się nie dowiesz - odpowiedział Królikowski, dodając płaczącą ze śmiechu emotikonkę.

Wygląda na to, że po rozstaniu z żoną aktorowi wyostrzył się żart. Pod zdjęciem na próżno szukać pozytywnych komentarzy:

Uczysz się od najlepszych, jak widać.

Ciągle lans na Insta. Żałosne.

