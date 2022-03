Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Maja Hyży po rozstaniu z Grzegorzem Hyżym związała się z Konradem Kozakiem. Para doczekała się córeczki, która już niebawem skończy dwa latka, a lada dzień na świecie pojawi się ich kolejna pociecha. Oprócz tego para wychowuje bliźniaków z poprzedniego małżeństwa piosenkarki - Wiktora i Alexandra.

Maja Hyży z łatwością łączy karierę z macierzyństwem. Stara się poświęcać jak najwięcej czasu małej Tosi. Ostatnio wybrały się w pierwszą wspólną podróż samolotem. Dziewczynka trochę się stresowała, ale ostatecznie przespała cały lot.

Maja Hyży w nagrodę przebiła córce uszy

Hyży stwierdziła, że Antoninie należy się nagroda za dobre zachowanie. Otrzymała prezent w postaci kilku nowych bransoletek i małą niespodziankę. Konrad i Maja postanowili przekuć Tosi uszy. Na Instagramie piosenkarka zdradziła, że dziewczynka była bardzo dzielna. Płakała tylko przez kilka sekund.

Wczoraj przekłuliśmy uszy Tosi. Powiem wam, że Tośka była bardzo dzielna, zadowolona. Wiadomo, jak było samo przekłucie, dwie osoby przekłuwały na raz. Ja nie wiem, ona może z pięć sekund płakała, a później już zapomniała - zaczęła Maja Hyży.

Maja Hyży uprzedza hejterów. "To my decydujemy"

Maja Hyży przyznała, że Tosia zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma przebite uszy i nie pamięta, co się stało dzień wcześniej.

Ona pewnie nie pamięta i nie wie o tym do teraz, że ma kolczyki w uszkach. Wczoraj jak jej przemywałam i zakrapiałam, to taką dziwną minę zrobiła, ale ogólnie jest spoko.

Piosenkarka spodziewała się, że może na nią spaść fala hejtu. Zaznaczyła, że to ona i jej partner decydują o dziecku. Ich zdaniem Tosia wygląda uroczo.

Wygląda przesłodko. Nie hejtujcie mnie, bo ja wiem, że będą i przeciwnicy i zwolennicy tak wczesnego przekuwania, ale to my decydujemy, a nie wy - skwitowała.

