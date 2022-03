Fan spytał Dodę o zachowanie Korwin Piotrowskiej u Wojewódzkiego. No to popłynęła...

Więcej informacji na temat telewizyjnych programów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Nie milkną echa po publikacji zwiastuna najbliższego odcinka show Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący do tego stopnia zirytował zaproszoną Karolinę Korwin Piotrowską, że zaczęła go wyzywać na wizji. Wojewódzki usłyszał o sobie, że jest głupim ciulem i debilem. W dodatku dziennikarka nie widzi szans na poprawę, a mentalności Kuby nie zmieni ponoć nawet jego ojcostwo. Korwin Piotrowska wyszła też ze studia w trakcie wywiadu. W sieci zrobiło się aż gorąco od komentarzy. Wielu internautów stwierdziło, że zachowanie gwiazd to ustawka i chwyt marketingowy. Do całej sprawy odniosła się także Doda.

Zobacz wideo Doda odpowiada na krytykę Warnke. Cięta riposta

Doda o Karolinie Korwin Piotrowskiej: "już dawno powinna spojrzeć na siebie"

Doda postanowiła dziś zrobić dla swoich fanów live na Instagramie. W stylizacji niczym Khaleesi z "Gry o tron" piosenkarka odpowiadała na pytania obserwatorów. Wśród nich pojawił się także temat konfliktu między Karoliną Korwin Piotrowską, a Kubą Wojewódzkim. Doda postanowiła w dosadnych słowach wypowiedzieć się na temat dziennikarki.

Ona już dawno powinna wyjść z siebie, stanąć obok, spojrzeć na siebie i wyciągnąć wreszcie odpowiednie wnioski.

Karolina Korwin Piotrowska komentuje wyjście z programu Kuby Wojewódzkiego

Warto przy tym podkreślić, że pomiędzy Dodą, a Korwin Piotrowską wielokrotnie dochodziło już do złośliwości i ostrej wymiany zdań. Tuż po wydaniu książki "Wszyscy wiedzieli", Doda udostępniła u siebie grafikę sugerującą, że to właśnie Karolina Korwin Piotrowska jest odpowiedzialna za zjawisko hejtu w Polsce. Dziennikarka nie pozostała jej dłużna i skierowała do niej kilka słów na swoim Instagramie.

Naprawdę jestem zaszczycona. Radzę Doda kupić książkę, jest tam sporo o toksycznych artystach, osobowościach artystycznych i stosowaniu przemocy. Także fizycznej. Ważna rzecz.

Korwin Piotrowska ostro odpowiada Dodzie. Radzi jej kupić swoją książkę

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc