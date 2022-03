Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Rozstanie Marcina Hakiela z Katarzyną Cichopek to jedna z największych sensacji ostatnich tygodni. Para zamieściła na Instagramie wspólne oświadczenie, w którym oznajmiła, że po wielu latach ich drogi się rozchodzą. Małżonkowie podkreślili, że nie będą więcej komentować i odnosić się do sprawy. Marcin Hakiel jest jednak teraz zdecydowanie bardziej aktywny w social mediach. Postanowił zrobić nawet dla swoich obserwatorów Q&A i odpowiadać na zadawane pytania. Niektóre z nich są dość zaskakujące.

Zobacz wideo Syn Katarzyny Cichopek czyta krytyczne komentarze. Jak reaguje?

Marcin Hakiel spytany, czy zdradził Katarzynę Cichopek. Odpowiedział!

Marcin Hakiel odpowiada na pytanie o swoją orientację seksualną

Oczywiście internauci nie mogli nie zapytać się o kulisy sensacyjnego rozstania Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Ich związek trwał w końcu aż 17 lat. Tancerz otrzymał dość bezpośrednie pytanie o to, czy to on zdradził swoją żonę. Hakiel stanowczo temu zaprzeczył. Wśród pytań pojawiły się także te dotyczące nowego koloru włosów celebryty, który postanowił odświeżyć swój image i przefarbować się na platynowy blond. Być może farba na głowie była przyczyną kolejnego pytania od followersów. Jeden z nich zapytał bowiem Marcina o jego orientację seksualną.

Jest pan gejem?

Screen Fot. Instagram.com/marcinhakiel

Marcin Hakiel zaprzeczył tym przypuszczeniom. Zdradził za to, że obrączkę ślubną nosi teraz na łańcuszku, na szyi. Dodatkowo wyznał, że jest cień szansy, że kiedyś stoczy walkę w oktagonie. Tymczasem Katarzyna Cichopek wróciła już do swoich obowiązków zawodowych i nie komentuje swojego rozstania z mężem. Na jej mediach społecznościowych możemy zobaczyć relacje z planu serialu "M jak miłość" i nagrań programu "Pytanie na śniadanie".

