Zobacz wideo Marcin Prokop: Kliment jako juror wniósł do "Mam talent!" dużo świeżości. Jest człowiekiem nieobliczalnym

Marcin Prokop jest znanym polskim dziennikarzem. Razem z Dorotą Wellman tworzą jeden z najbardziej zgranych i najtrwalszych duetów w polskiej telewizji. Prezenter aktywnie działa także w mediach społecznościowych. Dziennikarz opublikował niedawno zdjęcie, które wywołało wśród fanów dyskusję.

Fan skrytykował Marcina Prokopa za zdjęcie, które opublikował w czasie wojny. Dziennikarz odpowiedział

Marcin Prokop jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na Facebooku zgromadził ponad 400 tysięcy fanów, natomiast na Instagramie prawie 700 tysięcy. Ostatnio na facebookowym profilu dziennikarza pojawiło się zdjęcie z przejażdżki motocyklem.

Każdy jeździec wie, że raz na jakiś czas konia trzeba napoić - podpisał fotografię prezenter.

Nie wszystkim fanom dobry humor współprowadzącego "Dzień dobry TVN" przypadł do gustu. Jeden z nich uznał, że w obecnych czasach nie ma miejsca na dzielenie się w sieci chwilami beztroski.

Szef wybacz, ale w tych trudnych czasach, nie ma ważniejszych spraw na zajmowanie uwagi w sieci? Wiem, wiem, pomagasz, ale jednak - skomentował post internauta.

Marcin Prokop postanowił odpowiedzieć na ten komentarz. Dziennikarz zaznaczył, że cały czas myśli o sytuacji na świecie, uważa jednak, że potrzebna jest nam odrobina normalności w "trudnych czasach".

Też się nad tym zastanawiałem, ale myślę, że zwłaszcza w "trudnych czasach" potrzebujemy przebłysków normalności, żeby nie zatonąć w mroku. Co powiedziałbyś kobiecie z Ukrainy, która wraca do ruin swojego zbombardowanego domu i siada do przysypanego gruzami pianina, bo chce ocalić jakiś skrawek normalności i człowieczeństwa? Żeby nie zajmowała uwagi głupotami, bo wokół trwa wojna? - napisał współprowadzący "Dzień dobry TVN".

Odpowiedź Marcina Prokopa zdobyła ponad 1,2 tys. polubień. Fani zgodzili się z opinią, że wszyscy potrzebujemy czasem na chwilę zapomnieć o otaczającej nas rzeczywistości.

