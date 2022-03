Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Problemy osobiste Antoniego Królikowskiego przekładają się na jego aktywność w social mediach. Aktor jest ostatnio bardzo krytykowany. Wszystko zaczęło się od informacji o rozstaniu Królikowskiego i Joanny Opozdy. Ta informacja pojawiła się w mediach zaledwie kilka dni po tym jak urodził się syn pary, Vincent. Dla wielu był to prawdziwy szok. Według medialnych doniesień Antoni Królikowski miał zdradzić żonę z sąsiadką i w efekcie wyprowadzić się z mieszkania Opozdy. Sensacyjne doniesienia zbiegły się w czasie z promocją nowego programu TVN "Przez Atlantyk". Gwiazdami show są m.in. Antoni Królikowski i aktorka Maja Hirsch. Pod ich wspólnym zdjęciem na Instagramie znów wybuchła burza.

Fani krytykują Antoniego Królikowskiego. "Wrzuć fotkę z sąsiadką"

Młody tata wrzucił na swój instagramowy profil zdjęcie z Mają Hirsch, z którą przepłynął Ocean Atlantycki. Aktor napisał też w komentarzu kilka słów do swojej koleżanki z programu.

Jesteś prawdziwym hitem tego programu! Akcja nabiera tempa jak w dobrym kryminale. Liczę na to, że już niebawem usłyszymy o nowej powieści Zygmunta Miłoszewskiego pod tytułem "Różdżka Lucyfera: Piekło na środku Oceanu".

Post nie przypadł jednak do gustu obserwatorom Antka. Wygląda na to, że niezbyt interesują ich kulisy programu. Nie szczędzili za to przykrych słów aktorowi, komentując przy tym jego życiowe wybory.

Hitem jest twoja osobowość i wierność do rodziny.

Wrzuć fotkę z sąsiadką.

Cyrk odjechał, klaun został.

Tatuś roku, aż żal Asi.

To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod najnowszym postem Antoniego Królikowskiego na Instagramie. Wygląda na to, że aktor zraził do siebie wielu internautów. Czy uda mu się jeszcze odzyskać sympatię fanów?

Antoni Królikowski z koleżanką (?) z "Porad na zdrady". Internauci szydzą

