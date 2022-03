Więcej informacji na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Większość światowych przywódców, znanych osobistości, gwiazd oraz zwykłych ludzi potępia rosyjską inwazję na Ukrainę. Naszych wschodnich sąsiadów wspierają też książę Harry i jego żona Meghan. W oficjalnym oświadczeniu opowiedzieli się po ukraińskiej stronie, zdecydowanie sprzeciwili się też łamaniu prawa międzynarodowego i humanitarnego przez Władimira Putina. Wojna pochłonęła już wiele ofiar. Jedna z nich była dla księcia szczególnie bliska.

Książę Harry pogrążony w żałobie. Wojna w Ukrainie odebrała mu bliską osobę

Ukraińscy mężczyźni i kobiety bronią ojczyzny przed atakami wroga. Tysiące wróciły do kraju, aby walczyć. Wielu obrońców z poniosło najwyższą ofiarę. Jednym z poległych jest Siergiej Karaiwan, zawodnik Invictus Games, zawodów, których twórcą jest książę Harry. Mężczyzna miał okazję poznać wnuka królowej Elżbiety II. Według brytyjskiego magazynu "Hello!" panowie bardzo się polubili. W związku ze śmiercią ukraińskiego żołnierza, na Twitterze Invictus Games pojawiło się oficjalne oświadczenie.

Siergiej Karaiwan, były uczestnik Igrzysk Invictus Games, stracił życie w walce 13 marca 2022 roku, a nasze myśli kierują się ku jego rodzinie, przyjaciołom i szerszej społeczności. Mężczyzna został uznany za ofiarę śmiertelną rosyjskiej inwazji na Ukrainę - czytamy w komunikacie.

Na oficjalnej stronie zawodów możemy przeczytać też słowa menedżerki ukraińskiej drużyny Invictus Games, która prosiła, żeby nie nazywać zmarłego męczennikiem. Kobieta twierdzi, że Siergiej by tego nie chciał.

Kiedy wygramy, będziemy świętować jego życie, mówić o nim, o jego poczuciu humoru, profesjonalizmie, patriotyzmie i sportowych wysiłkach. Będziemy się przytulać, płakać i śmiać, ponieważ wspomnienia o nim przynoszą radość i szczęście. Proszę, nie myślcie o nim jak o męczenniku, on by tego nie chciał. Myślcie o nim jako o sławnym członku społeczności Invictus Games, bohaterze i obrońcy narodu ukraińskiego - powiedziała menedżerka.

Invictus Games rozpoczną się 16 kwietnia. Tegoroczne zawody odbędą się w Hadze w Holandii.

