Jarosław Kuźniar to dość kontrowersyjna postać. Dziennikarz zasłynął tym, że ostro odpowiadał na krytykę ze strony internautów, wdawał się też z nimi w zażarte dyskusje. Swego czasu mężczyzna był jednym ze współprowadzących "Dzień dobry TVN". Na ekranie towarzyszyła mu Anna Kalczyńska. Krążyły wówczas plotki, że Jarosław Kuźniar nie dogaduje się ze współpracownikami. Dziennikarz udzielił niedawno wywiadu Żurnaliście, w którym wspominał pracę w telewizji śniadaniowej.

Jarosław Kuźniar wspomina pracę w "Dzień Dobry TVN". " Nic nie było tak na siłę jak tam"

Żurnalista słynie z tego, że potrafi nakłonić swoich rozmówców do zwierzeń. Ostatnio jego gościem był Jarosław Kuźniar, który w gorzkich słowach podsumował pracę w "Dzień dobry TVN".

Takie duety, gdzie w "DDTVN" musiałem być z kimś, to jest zły czas. Chyba nic nie było tak na siłę jak tam. Przez chwilę to było ciekawe doświadczenie, bo możesz zobaczyć, czy wytrzymasz. Poza tym, ja nawet nie miałem wielkiego wyboru. Jak myśmy się z moim szefem pożegnali, to było w ciągu jednej nocy - z "Wstajesz i wiesz" lądujesz w "Dzień dobry TVN". Do widzenia - wyznał prezenter.

Dziennikarz odniósł się także do krytyki, jaka często spotykała go ze strony internautów. Zapewnił, że dziś ma do siebie znacznie większy dystans.

Gdy się starzejesz, przestajesz się przejmować ludźmi. Wieszanie się na opinii ludzi jest bardzo ryzykowne. Jak rozmawiasz z "top pracownikami", to największym problemem, który doprowadził ich do depresji, jest ten, że (...) wszystko, co czuli o sobie dobrego, wynikało z tego, jakimi są dobrymi pracownikami, a nie jakimi ludźmi. Jeżeli czuję i wiem, że to, co robię, jest dobre, to to, że ktoś powie, że to było chu*owe, to mnie gó*no obchodzi - stwierdził Jarosław Kuźniar.

Prezenter narzekał też na samotność, przyznał jednak, że nie nie lubi otaczać się ludźmi.

Myślę, że każda publiczna osoba się tak czuje. Wszystkim wydaje się, że jeśli ludzie cię rozpoznają, to masz zaje*iste życie, a nie da się normalnie żyć, mając reflektor na gębie - podsumował.

Myślicie, że koledzy i koleżanki z "Dzień Dobry TVN" poczują się dotknięci słowami Jarosława Kuźniara?

