Karolina Korwin Piotrowska i Kuba Wojewódzki od dawna mieli ze sobą na pieńku. Wielokrotnie w mediach mówiło się o ich wzajemnej niechęci. Sami zainteresowani kierowali też wobec siebie uszczypliwe komentarze. Dla wielu więc było zaskakujące, że Korwin Piotrowska przyjęła zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego. Z opublikowanego zwiastuna wynika jednak, że doszło tam do incydentu. Wzburzona dziennikarka oświadczyła, że żałuje swojej decyzji o powrocie do programu, zwyzywała prowadzącego od głupich ciuli i debili, po czym wyszła ze studia. W sieci od razu zawrzało, ale wielu internautów stwierdziło, że cała sytuacja jest ustawką i prowokacją w celu wypromowania odcinka programu. Teraz do sprawy odniosła się jednak sama Karolina Korwin Piotrowska. O co poszło?

Karolina Korwin Piotrowska: "Jak widać, 18 lat nie wystarczy, by zmienić mental"

Dziennikarka podkreśliła, że ostatni raz była gościem programu Wojewódzkiego 18 lat temu. Teraz jednak zgodziła się na udział, ponieważ rozmowa miała dotyczyć jej najnowszej książki "Wszyscy widzieli". Rozmowa jednak najwidoczniej nie poszła po myśli Korwin Piotrowskiej.

Poszłam do tego program, żeby pogadać poważnie o książce, którą napisałam, która wzbudza emocje i o której Kuba, umawiając się ze mną na program, mówił w samych superlatywach. No i wyszło, jak wyszło, bo jak widać, 18 lat nie wystarczy, by zmienić mental. Mam teraz urlop. Sadze bratki na balkonie. Idzie wiosna. To jest ważne.

Karolina Korwin Piotrowska nie zdradziła jednak czym tak bardzo zirytował ją Kuba Wojewódzki, że aż postanowiła wyjść ze studia w trakcie programu. Wierzycie w ten medialny konflikt, czy raczej zgadzacie się z opinią, że to chwyt marketingowy?

