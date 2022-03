Dorota Szelągowska nie może wygrać z nałogiem. Dowód? Zdjęcia z Hiszpanii

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dorota Szelągowska popularność zdobyła dzięki autorskim programom poświęconych remontom oraz dekorowaniu wnętrz. W mediach społecznościowych gwiazda dzieli się jednak nie tylko poradami dotyczącymi aranżacji wnętrz, ale również chętnie udostępnia zdjęcia spotkań z przyjaciółmi czy wakacyjnych podróży. Teraz wybrała się do Hiszpanii. Na fotografiach pozuje z papierosem.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska oprowadza po domu

Dorota Szelągowska nie potrafi rzucić palenia

Gwiazda nigdy nie ukrywała, że pali papierosy. Kiedyś przekonywała, że nie potrafi pracować, gdy odczuwa głód nikotynowy. Szelągowska w mediach społecznościowych często publikuje zdjęcia, na których widać, jak puszcza dymek. Teraz celebrytka wybrała się do Hiszpanii, by zregenerować siły i przygotować się do nowych zawodowych wyzwań w Polsce. Na udostępnionym zdjęciu z Madrytu prezentuje się z kawą i papierosem.

Chwila w nawiasie. Szczęście. Potrzebowałam tego bardzo. Zbieram siły i kolekcjonuję wspomnienia na później. Uściski dla wszystkich.

Szelągowska odwiedziła również inne hiszpańskie miasta. Pojechała do starożytnej Kartaginy. Na InstaStories opublikowała zdjęcia z wycieczki, ponownie z papierosem.

Jakiś czas temu gwiazda wyznała w rozmowie z Żurnalistą, że potarafi spalić 50 papierosów dziennie. Nie wiemy, czy ta liczba uległa zmianie, jednak wydaje się, że Dorota Szelągowska nie myśli na razie o rozstaniu się z nałogiem.

