Wśród wszystkich konkursów piękności Miss World jest najważniejszym wydarzeniem tego typu. 16 marca w Portoryko odbyła się 70. edycja, w której o tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie walczyły przedstawicielki 40 krajów. Dla Polaków tegoroczna rywalizacja o koronę okazała się wyjątkowo radosnym dniem, gdyż triumfowała nasza reprezentantka, Karolina Bielawska. Pochodząca z Łodzi 22-latka publikuje na Instagramie wiele treści, dzięki czemu możemy dostrzec, jak mieszka. Nietrudno zauważyć, że w przytulnych pomieszczeniach dominuje ponadczasowa klasyka.

Sypialnia

W sypialni Karoliny Bielawskiej dominują stonowane beże oraz odcienie szarości. Tapeta w delikatny wzór doskonale współgra z ozdobnymi poduszkami w drobne geometryczne zdobienia. Sercem pokoju jest oczywiście wielkie łóżko pokryte miękkim, przyjemnym pledem.

Kuchnia

Dzięki ujęciom, na których widoczna jest kuchnia, nietrudno zauważyć, że całe mieszkanie urządzone jest w kolorystyce opartej na beżach i brązach. Pomieszczenie połączone jest z jadalnią, w której zauważyć można eleganckie, a zarazem nowoczesne krzesła. Klasyczne meble i proste formy doskonale uzupełniają się z nowoczesnym sprzętem i wykończeniem.

Salon

W wyjątkowo przytulnym i eleganckim salonie uwagę zwraca przede wszystkim zdobiony kominek w rogu pomieszczenia. Nie zabrakło także dużej i skórzanej kanapy w brązowym kolorze. Ścianę dekoruje utrzymany w podobnej tonacji obraz, który nadaje wnętrzu eleganckiego charakteru. Praktycznym elementem wyposażenia, które dodaje całości nowoczesnej nuty, jest szklany stolik. Podłogę pokrywa duży dywan w kolorze ciemnego turkusu, który wraz z imponującą egzotyczną rośliną, która stoi tuż przy kominku, odpowiada za ciepłą i przytulną atmosferę w pokoju.

