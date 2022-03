Marcin Hakiel spytany, czy zdradził Katarzynę Cichopek. Odpowiedział!

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Informacja o zakończeniu trwającego 17 lat związku Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela od tygodnia jest w mediach plotkarskich tematem numer jeden. Aktorka i tancerz uchodzili za idealne małżeństwo, a wizerunek ten podtrzymywali cukierkowymi zdjęciami zamieszczanymi w mediach społecznościowych. Jeszcze w lutym tego roku byli na wspólnym wyjeździe w górach, by po miesiącu poinformować, że nie są już razem. Zarówno Cichopek, jak i Hakiel zamieścili na Instagramie oświadczenia, w których przekazali, że nie będą komentować zaistniałej sytuacji. Zastanawiające jest więc, dlaczego niecały tydzień później tancerz zorganizował na Instagramie Q&A, w którym odpowiada m.in. na pytania dotyczące rozpadu małżeństwa.

Marcin Hakiel odpowiada na pytania o rozstanie z Katarzyną Cichopek

Tancerz poczuł chyba potrzebę uzewnętrznienia się, bo do zadawania pytań zachęcił fanów, pisząc, że "czas się poznać". Sporo z nich dotyczyło nieszczególnie poufnych informacji takich jak wiek czy miasto, z którego pochodzi mężczyzna. Internauci nie przepuścili jednak okazji, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach separacji. Były partner Katarzyny Cichopek na pytanie, jak do tego doszło, odpowiedział dość tajemniczo.

Życie jest nieprzewidywalne. Czasem pisze scenariusze, których się nie spodziewamy - napisał.

Marcin Hakiel chciał też chyba ukrócić spekulacje dotyczące niewierności wobec byłej, bo zdecydował się opublikować na InstaStories pytanie o to, czy ją zdradził.

Nie - odparł krótko.

Hakiel wyjawił również, że cały czas nosi obrączkę - na łańcuszku jako wisiorek. Przyznał, że w ludziach najbardziej ceni szczerość, a jego największym marzeniem jest bycie szczęśliwym. Fani tancerza postanowili dopytać także o spektakularną zmianę fryzury, na którą zdecydował się tuż po ogłoszeniu rozstania. Tancerz ściął włosy i mocno je rozjaśnił. Zapytany, dlaczego wybrał blond, również odpowiedział bardzo konkretnie.

Tak czułem - napisał.

Myślicie, że była partnerka też niebawem zabierze głos?

