Karolina Bielawska to dziś nazwisko odmieniane przez wszystkie przypadki. Polka została nową Miss World. Podczas gali w Portoryko pokonała pozostałe uczestniczki i spośród 40 kobiet to właśnie ona została uznana najpiękniejszą na świecie. Jej reakcja na scenie bawi. Modelka nie tylko była zszokowana, ale także zgubiła część stroju. Internauci nie mogą wyjść z podziwu.

Karolina Bielawska na scenie Miss World zaliczyła drobną wpadkę. Internauci: Margot Robbie, to ty?

22-letnia Karolina Bielawska wcześniej zdobyła tytuł Miss Polonia 2019, który dał jej przepustkę do Miss World. Gala miała się odbyć w ubiegłym roku, jednak z powodu pandemii przesunięto ją na 16 marca 2022. Transmisję na żywo z Portoryko można było oglądać późno w nocy na antenie TVP Kobieta. Polka na scenie zaprezentowała m.in. tradycyjne ludowe stroje oraz staropolskie tańce. Polski folklor podbił serca jury. Reakcja nowej Miss World na scenie także wywołuje uśmiech na twarzy. Kiedy ogłoszono wyniki i z ust prowadzącej padło słowo "Poland", Karolina nie mogła wyjść z szoku. Po chwili okazało się, że gdy chciała podejść po koronę, z sukni odpadł jej tiulowy tren. Nasza miss jednak nie przejęła się i machnęła rękoma na zaistniałą sytuacją, nie tracąc uśmiechu.

O mój Boże - powiedziała cicho po otrzymaniu korony.

Dumnie przeszła się po scenie, pozdrawiając widownię. Internauci są zachwyceni urodą Polki. Nie milkną porównania do sławnej aktorki.

Margot Robbie, to ty?

Wygląda jak królowa.

Jest zniewalająco piękna - komentują internauci.

W pierwszej rozmowie z dziennikarzami za kulisami nowa Miss World nie kryła radości.

Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Jestem bardzo wdzięczna. Teraz jest zamieszanie, tak dużo ludzi wokół, że dopiero, jak minie ten wieczór, dojdzie do mnie, co się właśnie stało - powiedziała oszołomiona.

Do gratulacji przyłączył się Miss Stanów Zjednoczonych. W komentarzach pogratulowały także byłe Miss Polonia - Olga Buława oraz Agata Biernat. To druga w historii konkursu wygrana Polki. W 1989 roku koronę zdobyła Aneta Kręglicka. Co myślicie o nowej Miss World? Więcej zdjęć Karoliny Bielawskiej znajdziecie w naszej galerii.

