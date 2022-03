Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Karolina Bielawska wygrała 70. edycję konkursu piękności Miss World 2021. Tym samy została drugą Polką, na głowie której pojawiła się korona najpiękniejszej kobiety na świecie. 33 lata temu ten sam tytuł otrzymała Aneta Kręglicka. Modelka na polu zawodowym ma więc co świętować. Nieco inaczej sprawa ma się w sferze życia prywatnego.

Zobacz wideo Paulina Krupińska na Miss Polonia 2019 w sukience, w której wygrała konkurs w 2012 roku

Unikanie słońca i odpowiednia herbata. Oto sposoby gwiazd na młody wygląd

Miss World 2021. Karolina Bielawska mówi o rozstaniu

Karolina Bielawska w programie TVP "Taka jak Ty", który został wyemitowany przed konkursem Miss World 2021, udzieliła wywiadu. Modelka została wprost zapytana, czy drogi jej i jej partnera się rozeszły. Dziennikarz pytał, jak długo zakochani ze sobą byli. Bielawska przyznała, że jest singielką, a jej ostatni związek trwał cztery lata. Padło też pytanie o to, czy to prawda, że były partner nie wytrzymał presji, która była spowodowana tym, że Bielawska stanęła przed szansą zostania Miss World 2021.

To też mogło mieć wpływ. Myślę, że to nie jest już presja, czy zazdrość, ale taka zmiana - że nasze życie się kompletnie zmieniło. I może on na tę zmianę nie był gotowy, że ja nie będę miała czasu, że ja sama nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie i nie umiałam sobie z tym wszystkim do końca poradzić. Nie umiałam mądrze zarządzać czasem i doszło do jakichś nieporozumień - mówiła modelka.

Bielawska dodała jednak, że rozstała się z byłym ukochanym w zgodzie.

Skończyło się to w porządku. Mieliśmy dobry kontakt i nigdy nic nam go nie popsuło. Ja go bardzo szanuję i wydaje mi się, że najwyraźniej tak musiało być - przyznała.

Myślicie, że Karolina Bielawska długo będzie singielką?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc