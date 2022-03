Nie żyje aktor znany z kultowej sceny z "Misia". Włodzimierz Nowak miał 80 lat

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

Włodzimierz Nowak odszedł 16 marca 2022 roku w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie w wieku 80 lat. Aktor pojawił się w kultowych produkcjach filmowych lat 70. i 80. Grywał głównie epizodycznych bohaterów. Widzowie zapamiętają go na zawsze z kultowej roli w ikonicznym już "Misiu".

Nie żyje Włodzimierz Nowak. Aktora pożegnał Związek Artystów Polskich

O śmierci Włodzimierza Nowaka poinformował Związek Artystów Scen Polskich. W oświadczeniu, które znajdziemy na facebookowej stronie stowarzyszenia, znajdziemy wspomnienie postaci wybitnego aktora.

Z żalem żegnamy zmarłego dzisiaj Włodzimierza Nowaka, absolwenta PWSFTviT w Łodzi, aktora teatrów: im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Współczesnego we Wrocławiu, Dramatycznego w Elblągu, oraz warszawskich scen: Komedii, Na Woli, Kwadrat. Spoczywaj w pokoju [*].

Włodzimierz Nowak zagrał w kultowym "Misiu". Tę scenę widzowie znają doskonale

Urodzony w 1942 roku artysta znany był głównie bywalcom stołecznych teatrów, ale widzowie zapamiętają go jako recytatora z kuriozalnej sceny wręczania paszportów w "Misiu". To właśnie Włodzimierz Nowak zadeklamował słynne słowa o potędze Polski Ludowej.

Lądy i morza przemierzam,

kulę ziemską z otwartym czołem.

Polski mam paszport na sercu.

Skąd, pytam, skąd go wziąłem?

A wziąłem go z dumy i trudu,

ze znoju codziennej pracy,

ze stali, z żelaza, z węgla.

A węgiel to koks, to antracyt...

Rodzinie i bliskim Włodzimierza Nowaka składamy najszczersze kondolencje.

