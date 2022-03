Małżeństwo Julii i Tomka, uczestników szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", zostało skazane na porażkę dość szybko. Gdy mężczyzna zarzucił żonie, że układałoby się między nimi lepiej, gdyby schudła, Julia początkowo starała się robić dobrą minę do złej gry. Słowa męża jednak mocno ją zabolały, dlatego jeszcze tego samego dnia wyprowadziła się z jego mieszkania. Od tego momentu uczestnicy praktycznie nie mieli ze sobą kontaktu, a spotkanie w dniu decyzji było jedynie formalnością. Choć sytuacja ta miała miejsce w maju ubiegłego roku, dopiero w połowie marca 2022 para spotkała się na rozprawie rozwodowej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia i Tomek są po rozprawie rozwodowej

O tym, że przygotowuje się do pierwszego spotkania na sali sądowej z mężem, Julia poinformowała na Instagramie. Uczestniczkę czekała niespodzianka, bo dzień przed rozprawą w TVN Style wyemitowano akurat powtórkę z odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym ona i Tomasz stanęli na ślubnym kobiercu.

Takie rzeczy w tv dzień przed rozwodom - napisała rozbawiona na InstaStories.

Wygląda na to, że obejrzenie ponownie własnego ślubu przyniosło Julii szczęście. Rozwód udało się sfinalizować na pierwszej wirtualnej rozprawie, co była już żona Tomka potwierdziła w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl. Julia i Tomasz oficjalnie nie są już małżeństwem.

Może się wydawać, że rozwody par skojarzonych w matrymonialnym show za każdym razem odbywają się równie szybko co śluby. Niestety nie zawsze idzie to równie gładko. Boleśnie przekonała się o tym Anna Wróbel z drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ona także spodziewała się, że po jednym spotkaniu będzie po wszystkim, jednak, jak relacjonowała później na Instagramie, jej były partner zainteresował sędzinę odpowiedziami, przez co zdecydowała się odroczyć rozprawę.

