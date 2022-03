Bądź na bieżąco. Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Lewandowska obecnie przebywa w Turcji, gdzie prowadzi autorski projekt Camp by Ann. Dzień wypełniają jej treningi z uczestniczkami, relaks w tureckim słońcu, pyszne jedzenie oraz rozmowy i integracja. Znalazła jednak chwilę na zorganizowanie popularnego Q&A na Instagramie.

Anna Lewandowska zdradza, co jedzą córki. Jest zdrowo, choć dziewczynki czasem wybrzydzają

Trenerka znana jest z przepisów na zamienniki złej jakości produktów, a ostatnio dzieliła się przepisami na pączki z okazji tłustego czwartku. Pasją Lewandowskiej jest zdrowy tryb życia i wszystko, co się z tym łączy, jednak czasem idzie na małe ustępstwa, co zrobiła np. w dzień pizzy. Trenerka skusiła się na włoski przysmak, ale oczywiście bezglutenowy. Żona Roberta Lewandowskiego dba także, aby jej rodzina odżywiała się prawidłowo.

Nie tylko dieta trenerki interesuję fanów. W najnowszym Q&A obserwatorka zapytała, która z córek jest bardziej wybredna, jeśli chodzi o posiłki.

Raz Laura, raz Klara, to zależy. Laura obserwuje starszą siostrę i mówi "bleee", jak czegoś nie chce - odpowiedziała Lewandowska.

Na kolejnej planszy podzieliła się informacją, z czego składa się dieta córek. Jak się okazuje, są w niej również słodycze, ale tylko te zdrowe.

Obie jedzą rybki, mięsko, warzywa. Jak to dzieci, czasem wybrzydzają. Na całe szczęście Klara już odróżnia, które słodycze są niezdrowe - dodała trenerka.

Ciekawe czy Klara jest fanką batoników produkowanych przez mamę.

