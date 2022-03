Książę Harry skontaktował się ze swoją eks! Wiadomo, jak zareagowała Meghan Markle. Oj...

Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

Książę Harry przez lata związany był z Chelsy Davy. Przedstawiciel brytyjskiej rodziny królewskiej nie stracił kontaktu z byłą dziewczyną. Piękna blondynka była nawet obecna na jego ślubie. Teraz byli partnerzy ponownie odnowili kontakt.

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Książę Harry zadzwonił do Chelsy Davy. Znamy powód

Jak donosi informator portalu New Idea, kiedy książę Harry dowiedział się, że Chelsy została matką, natychmiast zdecydował się pospieszyć z gratulacjami. Chwycił za telefon i zadzwonił do byłej ukochanej. Partnerzy lata po rozstaniu nadal darzą się sympatią i wzajemnym szacunkiem.

To miałoby sens, gdyby Harry skontaktował się z Chelsy. Nadal mają ze sobą sporadyczny kontakt i pozostali przyjaciółmi nawet po rozstaniu. Kilka lat temu mówiło się, że znów się spotkają, ale potem Harry poznał Meghan. Oczywiście, nie było żadnych urazów, biorąc pod uwagę to, że Chelsy przyszła na jego ślub - donosi źródło australijskiego portalu.

Meghan Markle jest zazdrosna o Chelsy Davy? Tak twierdzi źródło australijskiego portalu

Podobno Meghan Markle nie jest zadowolona z relacji, jaka łączy jej obecnego męża z byłą partnerką. Osoba z otoczenia pary przyznaje, że amerykańska aktorka na wieść o telefonie Harry'ego do Chelsy nie zareagowała dobrze.

Wątpię, że Meghan cieszy się z całej uwagi i nostalgicznych zdjęć Harry'ego i jego byłej miłości w prasie. W końcu to Chelsy jest tą, która zakończyła związek.

Jak myślicie, Meghan Markle faktycznie ma powody do niepokoju?

