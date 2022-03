Bądź na bieżąco. Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Za nami 70. edycja prestiżowego konkursu piękności Miss World. Odbywające się w Portoryko wybory były wyjątkowo szczęśliwe dla naszego kraju. Spośród reprezentantek 40 krajów wybrano najpiękniejszą kobietę świata. Zwyciężyła Polka - Karolina Bielawska.

Karolina Bielawska najpiękniejszą kobietą na świecie

W wyborach Miss World 2021 I wicemiss została reprezentantka Stanów Zjednoczonych, a II wicemiss piękność z Wybrzeża Kości Słoniowej. A tytuł Miss World 2021 zdobyła właśnie Karolina Bielawska. To druga Polka w historii, która sięgnęła po koronę najpiękniejszej kobiety na świecie. 33 lata temu ten sam tytuł otrzymała Aneta Kręglicka.

Co wiemy o najpiękniejszej kobiecie świata?

Pochodząca z Łodzi 22-letnia modelka w 2019 roku zwyciężyła w konkursie Miss Polonia. Karolina Bielawska obroniła licencjat w naukach o zarządzeniu na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Aktualnie studiuje na Master of Business Studies na International Faculty of Engineering tej samej uczelni.

